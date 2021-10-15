Штат Калифорния, США, 16 октября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома, 42-й президент США Билл Клинтон пошёл на поправку после госпитализации в американском штате Калифорния. Об этом 16 октября сообщает его пресс-секретарь Анхель Уренья в Twitter.

(сс) Gage Skidmore Билл Клинтон

По словам Уренья, экс-президент США продолжает проходить лечение в медицинском центре UC Irvine, однако состояние его значительно улучшилось. Все показатели здоровья организма постепенно нормализуются, уровень лейкоцитов в крови значительно снизился.

Клинтон останется в больнице ещё на одну ночь, чтобы закрепить лечение антибиотиками. Уренья написал, что бывший американский лидер находится в прекрасном расположении духа, он выразил глубокую признательность за добрые пожелания, поступающие ему со всех стран мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Клинтон был госпитализирован с диагнозом «сепсис», причиной которого стала инфекция мочевыводящих путей. Действующий президент США Джозеф Байден заявил, что узнавал о состоянии здоровья Клинтона у персонала клиники и собирается поговорить по телефону с экс-американским лидером лично.