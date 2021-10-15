Самара, 16 октября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Три человека стали жертвами столкновения ВАЗ-2111 и грузового автомобиля «Газель» в Самарской области 15 октября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на 18 километре автодороги Сызрань — Волжский Утес в районе села Кушниково (Шигонский район). По факту аварии начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября на участке автодороги Белая Калитва — Апанасовка в Белокалитвинском районе Ростовской области столкнулись автомобиль ВАЗ-21 099 и КамАЗ. Погибли четыре человека.