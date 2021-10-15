Нью-Йорк, США, 16 октября, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Мандат миссии ООН в Гаити продлен на девять месяцев решением Совета Безопасности организации, 15 октября сообщается на сайте этой международной структуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

За продление проголосовали все 15 членов Совбеза. Мандат действует до 15 июля 2022 года. С 2019 года миссия ООН в Гаити осуществятся без миротворцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября президент Доминиканы Луис Абинадер заявил, что решение кризиса в Гаити должно стать важнейшим приоритетом для мирового сообщества.