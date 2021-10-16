Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Действия американского эсминца Chafee в Японском море якобы полностью соответствовали международному праву, утверждает пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США.

Американский эсминец

«Все действия Chafee осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком. США продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», — заявили в ведомстве.

Также ВМС США обвинили Минобороны России в распространении ложных сведений. Якобы подходить к американскому эсминцу у российского противолодочного корабля не было оснований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский эскадренный миноносец DDG 90 Chafee попытался нарушить государственную границу России в Японском море. Эту попытку пресек российский большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц». Отмечалось, что американский корабль отвернул только тогда, когда российский БПК сблизился с ним до дистанции менее 60 метров.

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