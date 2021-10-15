Вашингтон, 16 октября, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Причина временной потери ориентации в пространстве Международной космической станцией (МКС) была связана с некорректной процедурой на Земле. Об этом 15 октября стало известно из переговоров с экипажем, которые транслировались на сайте NASA.

МКС

Специалист Центра управления полетами в Хьюстоне пояснила, что причину потери МКС ориентации ищут в Москве. По словам специалиста, проблема была связана с некорректной процедурой на Земле, а не с технической проблемой на МКС. По данному вопросу NASA сотрудничает с Роскосмосом.

Напомним, 15 октября при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18» МКС потеряла ориентацию в пространстве. Контроль над ориентацией был восстановлен примерно через полчаса с помощью двигателей российского сегмента станции. Российские специалисты уточнили, что МКС развернулась на 57 градусов, но опасности для экипажа в этом нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что NASA и Роскосмос совместно работают над выявлением причин потери ориентации МКС.