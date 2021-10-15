Джакарта, 16 октября, 2021, 01:33 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тела 11 утонувших школьников, выезжавших в загородную поездку в индонезийской провинции Западная Ява, сообщают спасательные службы страны.

Jean-Marie Hullot Индонезия

Сообщается, что 150 учащихся школы отправились на реку в рамках выезда на природу бойскаутов. В ходе поездки 21 из них упал в воду, десяти школьникам удалось выжить.

«Одиннадцать других погибли, двое выживших получили травмы. Их доставили в больницу», — заявил представитель спасателей.

В настоящее время сотрудники спасательных служб обследуют реку. Не исключается, что еще несколько школьников могли пропасть.