Вашингтон, 16 октября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. НАСА и Роскосмос вместе работают над установлением причин инцидента с изменением ориентации Международной космической станции (МКС), сообщил представитель американской корпорации.

МКС

«Мы и Роскосмос сотрудничаем по установлению первопричин произошедшего», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что специалисты анализируют имеющиеся данные, чтобы установить причину потери станцией ориентации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей российского корабля «Союз МС-18». На восстановление контроля ушло около получаса.