Брюссель, 16 октября, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Соболезнования семье британского депутата Дэвида Амесса, убитого на юге Англии, выразил 16 октября на своей странице в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По словам чиновника, он «шокирован и потрясен этим ужасным убийством».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Дэвид Амесс был ранен ножом 15 октября в методистской церкви города Ли-он-Си (графство Эссекс). Позже он умер в больнице.