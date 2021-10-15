Рим, 16 октября, 2021, 01:13 — ИА Регнум. Итальянские предприятия, где «черная» (не оформленная официально) работа составляет 10% от общего объёма производства или более, будут закрываться надзорными органами, соответствующее решение утвердило правительство страны в пятницу, 15 октября.

Италия

Прежде этот показатель составлял 20%.

Глава национальной бизнес-ассоциации Confindustria Карло Бономи, комментируя решение правительства, отметил, что он не понимает, как вообще можно говорить о той или иной разрешенной «доле» «черной» работы. «Эта доля должна равняться нулю», — отметил он.