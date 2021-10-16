Рим, , 01:05 — REGNUM В пятницу, 15 октября, правительство Италии собралось на первое заседание по новым ужесточенным «антикоронавирусным» правилам.

Правительство Италии Arepo

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На входе во дворец Киджи у министров и у журналистов проверяли наличие COVID-сертификатов, а также измеряли температуру.

Проверку успешно прошли все участники заседания.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Атмосфера в стране накаляется, начались забастовки, выросло количество протестных митингов.