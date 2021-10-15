Бейрут, 16 октября, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Уголовные дела против 19 человек, задержанных 14 октября в ходе беспорядков в Бейруте, были возбуждены военной прокуратурой Ливана. Об этом 15 октября сообщило агентство Al-Wataniya‎.

Василий Перов. Приезд станового на следствие. 1857

Отмечается, что следователи провели допросы и установили причастность указанных лиц к перестрелкам, в результате которых погибли семь человек и еще 32 — пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации ливанских судей заявили, что беспорядки в Бейруте были попыткой давления на судебную власть в республике и на судью Тарека Битара в частности.