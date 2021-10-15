Рим, 16 октября, 2021, 01:01 — ИА Регнум. Правительство Италии в пятницу, 15 октября, утвердило декрет о найме 1024 новых инспекторов охраны труда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Каска рабочего

Также предполагается выделить 3,7 млн евро на цифровизацию системы контроля за соблюдением правил безопасности.

В сентябре-октябре 2021 года в Италии на рабочих местах погибли и получили тяжелые травы почти два десятка человек. Профсоюзы требуют немедленного ужесточения наказаний для нерадивых работодателей. В национальных бизнес-ассоциациях, в свою очередь, призывают правительство не начинать охоту на ведьм.