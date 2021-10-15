Сингапур, 16 октября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 3445 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Сингапур

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Отмечается, что 2823 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, еще 620 инфицированных выявили в общежитиях для трудовых мигрантов, также двое носителей коронавируса прибыли из-за границы. Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 141 772.

Также за минувшие сутки в стране скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Сингапуре от осложнений COVID-19 скончались 215 человек. При этом в стране уже полностью прошли вакцинацию не менее 84% жителей.