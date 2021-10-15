Рамалла , 16 октября, 2021, 00:41 — ИА Регнум. Свыше 40 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с военнослужащими Израиля на Западном берегу реки Иордан, 15 октября сообщили в пресс-службе палестинского Красного Полумесяца.

Israel Defense Forces Палестинец

Речь идет об инциденте в районе города Наблус. В армии Израиля утверждают, что палестинцы проникли на эту территорию без предварительного согласования, и военные пытались разогнать собравшуюся толпу до прибытия израильской полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в городе Бейт-Джала на Западном берегу реки Иордан военнослужащие Израиля застрелили палестинца, забрасывающего автомобили бутылками с горючей смесью на шоссе.