Рим, 16 октября, 2021, 00:36 — ИА Регнум. 17−18 октября в 65 населенных пунктах Италии пройдут вторые туры выборов мэров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Новые градоначальники появятся, в частности, в Риме, Турине и Триесте.

Первый тур выборов прошел 3−4 октября. Леволибералы выиграли выборы мэров в Милане, Болонье и Неаполе. Правые, в свою очередь, одержали победу на губернаторских выборах в Калабрии. Мэров Рима, Турина и Триеста выберут во втором туре, соперничать будут кандидаты от правых и леволибералов.