Вашингтон, 16 октября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Выплаты хакерам, атаковавшим критически важные сайты США с помощью вирусов-вымогателей, составили $590 млн за первое полугодие 2021 года. Об этом сказано в докладе, обнародованном 15 октября министерством финансов США.

Publicdomainpictures.net Кибер-расследование

По данным ведомства, выплаты хакерам-вымогателям, о которых стало известно американским властям, за первые шесть месяцев 2021 года составили $590 млн, это больше, чем за весь 2020 год ($416 млн).

Минфин США поясняет, что документ был составлен в ответ на возрастание числа и серьезности атак с применением вирусов-вымогателей на ключевую инфраструктуру США. В Минфине отметили, что вирусы-вымогатели становятся всё большей угрозой для финансового сектора, общественности и бизнеса в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США ждут от России дальнейших шагов с целью нейтрализации деятельности киберпреступников, использующих вирусы-вымогатели.