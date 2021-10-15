Киев, 16 октября, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Вопрос по поводу признания на Украине энергетического кризиса может быть в срочном порядке рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в случае наступления непредвиденных обстоятельств. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 15 октября на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

Он отметил, что текущие украинские запасы газа составляют 18,7 млрд кубов, что сопоставимо с показателями 2014, 2015, 2016, 2017 годов, а большее количество было в распоряжении страны лишь в прошлом году. Данилов считает, что сложившаяся ситуация не требует каких-либо срочных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в трех регионах Украины был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за проблем с газом для отопления бюджетных организаций. Такие меры приняли власти Львовской и Закарпатской областей, а также Ивано-Франковска.