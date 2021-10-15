Якутск, 16 октября, 2021, 00:15 — ИА Регнум. Российская студия Fntastic объявила, что массовая многопользовательская игра The Day Before с открытым миром выйдет на ПК 22 июня 2022 года. Об этом 16 октября сообщает портал Gematsu.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США Зомби

Кроме ПК релиз игры также состоится на PlayStation 5 и Xbox SeriesX/S, но пока разработчики не назвали дату её выхода на консолях. Fntastic выложила в сеть трейлер длительностью более семи минут, в котором, в частности, показала игровой процесс.

Напомним, действие The Day Before будет происходить на территории США, переживающих зомби-апокалипсис. Геймерам предложат выступить в роли людей, пытающихся выжить в изменившемся мире.