Вашингтон, 15 октября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Издательская компания MyTona и студия Fntastic анонсировали хоррор-игру Propnight. Трейлер был опубликован 15 октября на сайте портала Gematsu.

Игра

Разработчики отметили, что в основу проекта легла продуманная физическая модель и объявили, что бета-тестирование Propnight пройдёт с 15 по 18 ноября 2021 года. Полноценный релиз игры запланирован на 30 ноября 2021-го.

Propnight представляет собой ассиметричную (один геймер противостоит нескольким другим игрокам) онлайн-игру на выживание. Геймерам предложат выступить в роли членов команды из четырёх подростков, которым предстоит выяснить, почему в их городке пропадают дети.