Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи обратилась в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН 15 октября к главе МИД Сербии Николе Селяковичу, который обвинил Приштину в нарушении условий Брюссельских соглашений.

Соглашение Tim Ellis

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи подчеркнула, что Косово выполнило 90% достигнутых соглашений, в то время как соглашение о создании Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством противоречит конституции Косово. Сербию же косовский президент обвинила в игнорировании 2/3 достигнутых соглашений.

Вьоса Османи «Пожалуйста, господин Селякович, не читайте нам лекций о том, что следует выполнять, поскольку уже не в первый раз Сербия игнорирует однажды подписанные соглашения».

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