Вашингтон, 16 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи обратилась в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН 15 октября к главе МИД Сербии Николе Селяковичу, который обвинил Приштину в нарушении условий Брюссельских соглашений.

Tim Ellis Соглашение

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи подчеркнула, что Косово выполнило 90% достигнутых соглашений, в то время как соглашение о создании Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством противоречит конституции Косово. Сербию же косовский президент обвинила в игнорировании 2/3 достигнутых соглашений.