Нью-Йорк, США, 15 октября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Студия Rockstar Games намекнула, что в игре GTA Online вскоре могут вновь появиться пришельцы. Публикацию она разместила 16 октября на своей twitter-странице.

GTA V

Администрация аккаунта выложила чёрно-белую фотографию в ретро-стилистике, на которой запечатлён номер газеты Los Santos Meteor. Она написала, что в GTA Online на фоне приближения Хэллоуина начинают происходить «странные явления».

https://twitter.com/RockstarGames/status/1449035751354667008

Напомним, ранее ивенты (внутриигровые события) Rockstar Games запускала в GTA Online за несколько дней до Хэллоуина, который в англоязычных странах ежегодно отмечается 31 октября. Разработчики игры также несколько обращались к теме инопланетян.