Лондон, 15 октября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Британская рок-группа Coldplay заявила, что за свою карьеру они собираются выпустить еще три студийных альбома. Об этом группа сказала порталу NME.

Музыка

Солист коллектива Крис Мартин сказал, что группа прекратит выпускать студийные альбомы, как только они достигнут своей двенадцатой записи. Он сказал: «Мы собираемся выпустить 12 альбомов. Думаю, это достаточно много, чтобы вложить все силы в их создание. Мне нравится записывать альбомы в таком темпе, но в то же время очень интенсивно. Я чувствую, что, поскольку я знаю, что задача конечна, создание этой музыки не кажется трудным, кажется, что «Это то, что мы должны делать». Когда его спросили, было ли это просто еще три альбома, а затем конец, Мартин ответил: «Я не думаю, что это это будет именно так», — отвечает он. «Я знаю лишь то, что так будет делать с точки зрения количества студийных альбомов, работа над которыми нам еще предстоит».

Ранее Coldplay рассказали, что проведут онлайн представление своего нового альбома «Music of the Spheres». Группа объединилась с Amazon Music и на следующей неделе представит сет в прямом эфире на новой арене Climate Pledge в Сиэтле.