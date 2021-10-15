Лос-Анджелес, США, 15 октября, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть трейлер фильма Bruised, который снимает режиссёр и актриса Хэлли Берри. Ролик был опубликован 15 октября на YouTube-канале компании.

Цитата из х/ф «Облачный атлас». реж. Лана Вачовски, Том Тыквер, Лилли Вачовски. 2012. США, Германия, Гонконг, Сингапур Хэлли Берри

Сюжет картины, название которой можно перевести как «В синяках» рассказывает о том, как потерпевшая ряд неудач девушка-боец Джеки Джастис (Берри) готовится к бою с восходящей звездой MMA. Кроме того, главная героиня пытается измениться и вернуть шестилетнего сына.

Для справки: в фильме также снялись Шамир Андерсон, Адан Канто, Шейла Атим, Стивен Хендерсон и известный боец смешанных единоборств Валентина Шевченко. Премьера Bruised состоится на сайте Netflix 24 ноября 2021 года.