Москва, 16 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

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Уважаемые общественные деятели, уполномоченные государственные деятели, депутаты Государственной думы, депутаты законодательных собраний, руководители федеральных министерств и ведомств, комитетов и комиссий, дорогие сограждане!

Речь пойдет о защите прав и здоровья 2,5 миллиона несовершеннолетних школьников и воспитанников детских садов Москвы (а в масштабе всей страны — более 16 млн детей), об эксперименте над детьми, который задумали и начали осуществлять руководители столицы, эксперименте, от которого, по сути, невозможно отказаться.

Уже несколько дней в социальных сетях обсуждается документ, содержание которого даже у людей, не имеющих юридического образования, вызывает шок. А у юристов — впечатление, что авторы проекта безумны.

В чем суть этого эксперимента? Так назвал свою акцию глава правительства Москвы Сергей Собянин. 5 октября 2021 года по новостным каналам было распространено заявление мэра Москвы С. Собянина о планируемом в правительстве города введении в государственных образовательных организациях экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

«И мы начали эксперимент по внедрению экспресс-тестов. Экспресс-тесты сами по себе не новы и сегодня являются вполне эффективной мерой для выявления ковидных больных, но такого массового тестирования с помощью экспресс-тестов мы не вводили, это в большей степени касалось каких-то частных лабораторий или отдельных граждан. Мы начали внедрять их в местах массового пребывания людей, в МФЦ, в торговых центрах. Через неделю — через две разовьем эту систему до масштабной. Помимо этого, обсуждали эту историю на заседании штаба у Михаила Владимировича, будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах, с какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников, в первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости, для того чтобы обеспечить нормальный режим работы школ», — заявил 5 октября мэр Москвы.

«Искали подходы» в московском правительстве недолго, уже 7 октября в соцсетях появился проект совместного приказа департамента образования и науки г. Москвы и департамента здравоохранения г. Москвы «О проведении мероприятий по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 с использованием иммунохроматографического экспресс-теста на антиген SARSCoV-2 методом иммунохроматического анализа в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и науки города Москвы». По данным на утро понедельника, 11 октября, этот приказ начали реализовывать.

В этот день некоторые школы Москвы стали рассылать родителям уведомления о предстоящем тестировании, в частности в нашем распоряжении есть такие сообщения из ГБОУ № 1788, ГБОУ № 962 и школа ГБОУ № 548. От педагогов школ поступали сообщения, что начинаются мероприятия по тренингу и подготовке педагогов к проведению медицинских анализов. Внутренние локальные нормативные акты родителям не представлены, на сайтах школ не опубликованы.

Вся подготовка и реализация данных мероприятий проходила в атмосфере, похожей на тайную спецоперацию. Под давлением родительской общественности города 13 октября приказ все же был опубликован на официальном сайте правительства Москвы и вступил в юридическую силу. Правда, судя по подписи, министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения города Москвы А. Хрипун от подписи данного документа отказался.

Данный нормативный акт (приказ №997/567 от 13.10.21) органов власти субъекта Федерации: департамента образования и науки города Москвы и департамента здравоохранения города Москвы — под маской общественного блага содержит:

— требование о незаконном обязательном тотальном регулярном экспресс-тестировании несовершеннолетних, независимо от наличия либо отсутствия первичных клинических признаков заболевания ОРИ, и обязательной видеофиксации данной процедуры;

— требование о принуждении к участию в медицинском эксперименте под страхом ограничения доступа к образованию;

— требование на ограничение доступа к образованию при отказе родителей (законных представителей) несовершеннолетних или самих несовершеннолетних от участия в эксперименте;

— организацию медицинской деятельности с патогенными биологическими агентами I—II групп патогенности в классах и группах образовательных организаций (школ и детских садов), проектно и технически не рассчитанных и не лицензированных для подобной деятельности;

— привлечение к проведению медицинских процедур лиц, не имеющих соответствующего образования и квалификации;

— вовлечение в незаконную медицинскую деятельность родителей (законных представителей) несовершеннолетних и самих несовершеннолетних для проведения самообследования;

— использование медицинской продукции с нарушением требований производителя по применению;

— использование медицинской продукции в отношении несовершеннолетних в целях, не предусмотренных производителем, и другие пункты, противоречащие законным нормам.

Анализируя ситуацию с юридической стороны, мы пришли к выводу, что проект приказа появился в интернете не случайно, а с целью найти в неизбежных широких общественных обсуждениях хоть какую-то юридическую возможность сделать тесты законными.

Но этих возможностей нет! Принудить родителей проводить с детьми медицинские манипуляции в обмен на получение образования невозможно!

Тем не менее на официальном телеграм-канале Оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом опубликованы разъяснения в виде вопросов и ответов (Приложение 5), которые содержат заведомо недостоверную информацию и могут вводить в заблуждение родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей или самих несовершеннолетних детей, объявляя безопасными как раз опасные для здоровья ребенка действия.

Тысячи родителей Москвы обеспокоены возможным массовым причинением вреда здоровью и созданием в образовательных организациях Москвы (общеобразовательных школах и детских сада) опасных условий бесконтрольного распространения патогенов высокой степени патогенности; обеспокоены возможным повсеместным введением ограничения доступа к образованию и массовым нарушением прав на образование несовершеннолетних обучающихся города Москвы, посещающих образовательные организации, учредителем которых является город Москва.

Родителям непонятно зачем предлагается незаконное привлечение к медицинской деятельности педагогов школ и воспитателей детских садов, не имеющих специального медицинского или биологического образования и не имеющих навыков и соответствующей квалификации для работы с патогенными биологическими агентами I—II групп патогенности, прошедших наспех часовую лекцию.

По регламенту проведения тестирования становится понятно, что каждый родитель обязан в день тестирования быть готовым сорваться с работы, оформить этот рабочий день за свой счет и приехать в школу (детский сад), чтобы забрать и изолировать своего ребенка в случае положительного результата тестирования.

При предварительном анализе пунктов вышеупомянутого приказа №997/567 юридическим сообществом есть все основания предполагать умышленное либо неумышленное нарушение большого ряда законодательных норм департаментом образования города Москвы и департаментом здравоохранения города Москвы:

● превышение полномочий органами власти субъекта Федерации;

● принуждение руководителей школ к противоправным действиям, нарушению Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе лицензионных;

● требование об ограничении безусловного конституционного права на образование;

● требование о принуждении педагогов и других работников школы к выполнению работы, не соответствующей их квалификации, с риском нанесения вреда или ущерба своему здоровью и здоровью несовершеннолетних;

● требование к нецелевому использованию финансовых средств школы;

● требование к применению школой деятельности (медицинской) в отсутствие соответствующей лицензии и квалифицированных кадров;

● требование о проведении медицинских процедур с применением медицинской продукции 3-го класса потенциального риска применения медицинского изделия непосредственно в аудиториях школ и в группах детских садов (Приложение 6);

● требование о публичном проведении медицинских процедур с обязательной видео-фиксацией (Приложение 6);

● требование о неправомерном сборе и обработке персональных данных медицинского характера;

● требование о нарушении государственной политики в образовании, в том числе введение в школах дискриминации по признаку согласия/несогласия на обязательное прохождение экспресс-тестирования;

● требование о принуждении к участию в медицинском эксперименте под страхом ограничения доступа к образованию; со стороны руководителей образовательных организации, учредителями которых является город Москва:

● ограничение конституционного права на образование;

● дискриминация обучающихся;

● принуждение несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) к участию в медицинском эксперименте под страхом ограничения доступа к образованию; ● применение в деятельности образовательной организации мероприятий, не связанных с образованием, в отсутствие соответствующей лицензии на медицинскую деятельность и в отсутствие в штатном расписании кадров с соответствующей квалификацией;

● использование в школе медицинской продукции, имеющей высший (3-й) класс потенциального риска применения медицинского изделия;

● использование в школе медицинской продукции не по назначению, для обследования несовершеннолетних, в нарушение инструкции производителя;

● принуждение родителей к собственноручному проведению медицинских процедур в отношение своего ребенка и использованию медицинской продукции, предназначенной производителем «для применения персоналом клиникодиагностических лабораторий в возрасте старше 18 лет, имеющим высшее и среднее медицинское, биологическое образование, прошедшим соответствующую профессиональную подготовку в области используемых методов и методов безопасной работы с патогенными биологическими агентами I—II групп патогенности»;

● нарушение права выбора медицинской организации, установленного действующим законодательством;

● создание в образовательной организации на постоянной основе условий с потенциальным риском распространения смертельно опасных патогенов при сборе и утилизации биоматериалов;

● привлечение в школе к медицинской деятельности работников без должного образования и квалификации;

● принуждение педагогов (классных руководителей) к действиям, направленным на принуждение несовершеннолетних участвовать в медицинском эксперименте под угрозой ограничения доступа к образованию;

● подтверждение обучающихся потенциальной опасности и вероятности нанесения вреда здоровью при проведении медицинских процедур работниками, не имеющими достаточной квалификации и не соответствующими требованиям производителя тест-систем;

● угроза нанесения вреда психологическому здоровью несовершеннолетних при регулярном повторении экспресс-тестирования и закреплению устойчивого отторжения к посещению школы, вероятность возникновения психосоматических осложнений;

● незаконная видеофиксация информации медицинского характера;

● незаконная обработка и хранение информации медицинского характера без согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних;

● психологическое давление на обучающихся под угрозой отстранения от образования;

● угроза нанесения вреда здоровью и подвержение несовершеннолетних потенциальной опасности, так как при прохождении тестирования у ребенка может возникнуть психологический стресс, паническая атака, спонтанный выброс рвотных масс, механическое повреждение тканей носоглотки, рефлекторная остановка дыхания;

● угроза нанесения вреда здоровью и подвержение несовершеннолетних потенциальной опасности при регулярном повторении экспресс-тестирования, так как регулярное механическое воздействие на область пористого тела носоглотки (по сути являющегося выростом головного мозга) вызывает хроническое нарушение кровообращения в передней части мозга, что может привести к кровоизлиянию в мозг.

Научные и юридические обоснования приведены ниже в Приложениях. Юридическое обоснование правовых нарушений, содержащихся в требованиях совместного приказа департамента здравоохранения и департамента образования и науки города Москвы — в Приложении 2.

В дополнительных Приложениях указаны ссылки и выдержки норм и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), членом которой является Российская Федерация (Приложение 3), Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 12 (21.09.2021)» и выдержки из инструкций производителей медицинских комплектов для экспресс-тестирования иммунохроматографического экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 (Приложение 4), которыми, по нашему убеждению, должны были бы руководствоваться руководители столичных департаментов, разрабатывая мероприятия по проведению тотального регулярного (каждые две недели в течение учебного года, исключая каникулы) экспресс-тестирования несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях Москвы.

Однако, судя по тексту проекта и по тем уведомлениям и разъяснениям, которые уже начали поступать из школ Москвы родителям, никакие рекомендации авторитетных международных и законоопределяющих федеральных инстанций, а также разрешительная документация Росздравнадзора, лицензированные инструкции производителей и поставщиков экспресс-тестов в данном крупномасштабном медицинском эксперименте над несовершеннолетними детьми ВО ВНИМАНИЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Опубликованные документы вызывают ужас и негодование у огромного числа московских родителей школьников и воспитанников детских садов. Не меньшую тревогу вызывают и намерения нарушения прав педагогов, вовлечение их в незаконную медицинскую деятельность.

Мы знаем, что руководителям других регионов России известно о проведении данного эксперимента и они строят планы по внедрению таких практик в школах и детских садах по всей стране.

Так, в Иваново и Ивановской области 7 октября уже прошел один день подобного эксперимента. Там тоже не обошлось без многочисленных нарушений прав и законных интересов детей, которые мы по поступившим к нам просьбам родителей Ивановской области взялись защищать.

Кроме всего сказанного, такие мероприятия требуют от бюджета школ или от бюджета города колоссальных ежемесячных затрат. По предварительным оценкам, десятки миллиардов рублей дополнительных расходов на текущий учебный год. Такие вложения Москвы в необоснованный эксперимент, заведомо вредный для детей, антимедицинский, антипедагогический, антинаучный, вызывают вопросы к финансово заинтересованным участникам проекта.

Во избежание массовых негативных последствий и неизбежных социальных потрясений, которые сейчас просматриваются за предполагающимся широким внедрением данного медицинского эксперимента, предполагающего в нарушение статьи 21 Конституции Российской Федерации принуждение к участию в медицинском эксперименте под страхом ограничения доступа к гарантированному государством образованию, призываем вас совместными усилиями остановить преступные действия московского правительства, вернуть процесс образования в городе Москве к нормам Федерального законодательства.

Предлагаем в срочном порядке отменить действие приказа, остановить начавшийся сомнительный эксперимент, в ближайшее время организовать публичные слушания с участием представителей широкого круга государственных и общественных организаций для анализа складывающейся ситуации и выработки разумных действий.

Никакие «благие намерения» не могут служить поводом для массовых или не массовых принудительных непродуманных медицинских экспериментов над детьми, тем более в стенах общеобразовательных школ и детских садов.

Подписи:

Ответственный секретарь Объединенного Движения родителей и учителей России «Школа — наше дело» — Руфь Браверман

Лидер Движения «Матери Планеты» — Лолита Емельянова

Руководитель РОО «Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» — Элина Жгутова

Председатель МОО «Лига родителей на защите традиционного образования» — Елена Козлова

Руководитель Общественного Движения «Родители Москвы» — Илона Менькова.