Кишинёв, 15 октября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Решению вопроса с поставками российского газа в Молдавию будет, вероятно, способствовать приезд в республику Дмитрия Козака — замглавы администрации российского президента, запланированный на ближайшие дни, передаёт 15 октября RTR Moldova.

Government.ru Дмитрий Козак

Как рассказал вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой, вопрос с поставками газа в республику решается в настоящее время «на разных уровнях», причём играют роль и «политические нюансы».

Попшой «Мы получили подтверждение о том, что в ближайшие дни Дмитрий Козак приедет с визитом в Кишинёв».

Напомнив, что по ценам на газ Козак говорил месяц назад с президентом республики Майей Санду, Попшой рассказал, что именно тогда Москва и Кишинёв договорились о продлении контракта между Газпромом и «Молдовагазом» до конца октября.

Пока не удалось подписать долгосрочный контракт по льготным ценам, и, вероятно, визит Козака поможет разобраться с этими затруднениями.