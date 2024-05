Лондон, 15 октября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Известный британский актёр Майкл Кейн объявил о том, что уходит на пенсию и больше не будет сниматься в фильмах. Об этом 15 октября сообщает портал We Got This Covered.

Скриншот YouTube Майкл Кейн

Во время очередного интервью Кейн сказал, что драматическая комедия «Бестселлер» (Best Sellers) станет его последним кинопроектом. Он также сообщил, что имеет проблемы с позвоночником, из-за которых передвигается с трудом. «И еще я написал книгу, пару книг, которые были опубликованы и имели успех, так что теперь я не актер, я писатель», — заявил Кейн, добавив, что ему это нравится, поскольку рабочий день актёра начинается очень рано.

«Как писатель, вы начинаете писать, не вставая с постели! Думаю, это будет моя последняя картина, да. Честно говоря, уже два года никаких предложений не поступало, потому что никто не снимает фильмы, в которых я хочу сниматься», — рассказал актёр, отметив, что мало кто хочет писать сценарии для человека в возрасте 88 лет.

Напомним, за свою карьеру Майкл Кейн снялся в более, чем 100 полнометражных фильмах и получил два «Оскара» и три «Золотых глобуса». Он сыграл в таких картинах, как «Воспитание Риты», «Джек-потрошитель», «Правила виноделов», «Отпетые мошенники», «Ханна и её сёстры» и других.