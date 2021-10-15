Москва, 15 октября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» проходит клинические испытания и будет зарегистрирован до конца 2021 года, сообщает 15 октября в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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В Минздрав РФ уже поданы необходимые документы, включая промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований.

«В настоящее время набор пациентов продолжается… Регистрация планируется до конца текущего года», — цитирует пресс-службу ФМБА агентство ТАСС.

Напомним, ранее Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства еще 14 октября подал в Минздрав РФ заявку на регистрацию препарата «Мир-19», предназначенного для лечения заболевших COVID-19.

По мнению заведующего лабораторией российского Института иммунологии Ильи Кофиади, препарат можно считать первым в мире средством специфического лечения COVID-19.

Препарат действует по принципу разрушения части генома вируса, отвечающего за его способность к размножению. В ходе испытаний ученые обнаружили, что «Мир-19» в 10 тыс. раз уменьшил концентрацию коронавируса у подопытных животных.

Разработчики отмечают, что препарат можно будет эффективно применять против всех известных на данный момент штаммов коронавируса.