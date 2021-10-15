Вашингтон, 15 октября 2021, 23:55 — REGNUM Представитель США в Совете Безопасности ООН Джеффри Де Лаурентис 15 октября заявил, что диалог остается лучшей платформой для решения проблем в отношениях Белграда и Приштины. Завершением диалога должно стать соглашение о взаимном признании.
Албанское новостное агентство Telegrafi цитирует слова американского дипломата:
Представитель США поприветствовал Брюссельское соглашение об режиме стикеров между Косово и Сербией и выразил приверженность своей страны снижению уровню напряженности в Косово.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Сербии осудил действия полиции Косово в Митровице