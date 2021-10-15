Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Представитель США в Совете Безопасности ООН Джеффри Де Лаурентис 15 октября заявил, что диалог остается лучшей платформой для решения проблем в отношениях Белграда и Приштины. Завершением диалога должно стать соглашение о взаимном признании.

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Албанское новостное агентство Telegrafi цитирует слова американского дипломата:

ИА REGNUM) не сыграла какой-то ключевой роли в разрешении недавнего напряжения в отношениях между Косово и Сербией по вопросу об автомобильных номерах. Последние события еще раз показали, что УНМИК выполнила свою задачу, которая ставилась в оригинальном мандате. Мы должны принять эту реальность и двигаться к завершению ее миссии». Джеффри Де Лаурентис «Мы знаем, что УНМИК (миссия ООН в Косово —) не сыграла какой-то ключевой роли в разрешении недавнего напряжения в отношениях между Косово и Сербией по вопросу об автомобильных номерах. Последние события еще раз показали, что УНМИК выполнила свою задачу, которая ставилась в оригинальном мандате. Мы должны принять эту реальность и двигаться к завершению ее миссии».

Представитель США поприветствовал Брюссельское соглашение об режиме стикеров между Косово и Сербией и выразил приверженность своей страны снижению уровню напряженности в Косово.

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