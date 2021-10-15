Нью-Йорк, США, 15 октября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. На заседании Совета Безопасности ООН по Косово 15 октября министр иностранных дел Сербии Никола Селякович представил отчет за последние полгода, согласно которому на севере края имеет место дискриминация сербов, которую необходимо прекратить.

Mfa.gov.rs Никола Селакович

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Селякович сообщил о том, что вызывают опасения участившиеся нападения на сербов.

Никола Селакович «Косовские институты продолжили предпринимать односторонние шаги и отказываются выполнять соглашения, достигнутые в ходе диалога в Брюсселе. Дискриминация со стороны институтов по отношению к сербам продолжается, мы стали свидетелями опасных провокаций, которые Приштина предпринимает каждый день в ускоренном ритме и которые угрожают безопасности сербов в Косово и нарушают достигнутые соглашения».

В ответ на это президент Косово Вьоса Османи заявила, что Сербия «не должна читать лекции Косово», поскольку не выполняет 90% условий Брюссельских соглашений.