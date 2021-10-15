Скопье, 15 октября 2021, 23:37 — REGNUM Служащие почты Северной Македонии 15 октября провели забастовку напротив главного офиса в Скопье, к их протесту присоединились члены еще двух профсоюзов.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, протест имел множество причин, но главной является задержка заработной платы.
Также работники почты заявили о страхе потерять свои рабочие места, возмущались плачевным состоянием рабочих мест и выразили тревогу за будущее компании, которую в стране намерены приватизировать.
Глава почты Яни Макрадули пообещал провести встречу с работниками.
Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Северной Македонии анонсировал масштабную реформу суда