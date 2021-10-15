Нью-Йорк, США, 15 октября 2021, 23:34 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 15 октября выступила на заседании Совета Безопасности ООН и призвала Сербию принять необратимую реальность независимости Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи также пригласила принять Косово в международные организации.
Комментируя выступление главы миссии ООН в Косово УНМИК, в котором осуждалась операция полиции Косово по разгрому контрабандистской сети — в ходе операции произошли столкновения полиции с гражданскими лицами — президент Османи подчеркнула, что операция проводилась с ведома НАТО, миссии НАТО в Косово КФОР и послов стран большой пятерки.
Османи также призвала направить на что-то полезное средства, которые выделяются на содержание УНМИК из бюджета ООН.
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