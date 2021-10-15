История вопроса

Пришедшая к власти в Косово в 2020 году партия "Движение за самоопределение" последовательно продвигает принцип взаимности в отношениях с Сербией, который предполагает "непризнание" Сербии в ответ на непризнание властей в Приштине Белградом.

9 сентября, за несколько дней до истечения (15.09.2021) срока действия заключенного в Брюсселе в 2016 году соглашения о взаимном признании автомобильных номеров Косово и Сербии , глава переговорной делегации Косово Бесник Бислими заявил, что соглашение игнорируется обеими сторонами и продлеваться не будет.

С 20 сентября въезд на территорию Косово с сербскими номерами невозможен - требуется установка временных косовских номеров стоимостью 5 евро и действительных два месяца. За первую неделю действия новых правил было установлено свыше девяти тысяч таких временных номеров. Однако несогласные, очевидно, при поддержке и координации из Белграда, устроили митинги протеста на границе Косово и Сербии, заблокировав дорогу. В первый день полиция Косово ответила на это применением слезоточивого газа, затем сообщалось о применении силы против трех сербов, но это сообщение полиция Косово опровергла. На пятый день действия новых мер неизвестные совершили поджог в двух центрах авторегистрации, где выдавались новые номера.

С сербской стороны к границе с Косово подтягивают танки и боевые вертолеты, с косовской - техника миссии НАТО в Косово КФОР, а также спецназ Косово "Росу".

Пока в США и ЕС призывают Косово и Сербию снизить напряженность спикер парламента Сербии и бывший глава МИД Ивица Дачич 25 сентября описал происходящее как "Битву нервов", в которой проверяется хладнокровие сторон.