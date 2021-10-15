Нью-Йорк, США, 15 октября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 15 октября выступила на заседании Совета Безопасности ООН и призвала Сербию принять необратимую реальность независимости Косово.

Kuvendi i Republikës së Kosovës Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи также пригласила принять Косово в международные организации.

Комментируя выступление главы миссии ООН в Косово УНМИК, в котором осуждалась операция полиции Косово по разгрому контрабандистской сети — в ходе операции произошли столкновения полиции с гражданскими лицами — президент Османи подчеркнула, что операция проводилась с ведома НАТО, миссии НАТО в Косово КФОР и послов стран большой пятерки.

Османи также призвала направить на что-то полезное средства, которые выделяются на содержание УНМИК из бюджета ООН.