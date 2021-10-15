Москва, 15 октября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Российские пехотинцы получат новые защитные очки с функциями дополненной реальности, показывающие дополнительную информацию с внешних источников прямо на остеклении, сообщает 15 октября газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru Экипировка «Ратник»

Очки разработаны специалистами Новосибирского приборостроительного завода. Они будут интегрированы в комплект экипировки «Ратник», позволив пехотинцам не отвлекаться на ряд других устройств связи и навигации.

На остекление будет выводиться информация от командования, прицельные данные, видеоизображения с беспилотников и прочее.

Новые очки будут комплектоваться тепловизором, сохраняя ту же степень защиты, что и нынешняя модель.