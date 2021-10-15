Сургут, Югра, 15 октября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. В Югре 15 октября из реабилитационного центра «Гармония», расположенного в поселке Тром-Аган Сургутского района, сбежали двое подростков. Об этом сообщает «СИА — Пресс» со ссылкой на районный отдел полиции.

Цитата из к/ф «Освободите Вилли» реж Саймон Уинсер. 1993. США, Франция Побег

Исчезновение детей было замечено днём. специалисты центра сразу же сообщили в полицию о пропаже подростков.

Побег совершили 16-летняя Юлия Г. из Сургута и 15-летний Самуил Б. з посёлка Солнечный Сургутского района. Подростки должны были провести в реабилитационном центре полгода.