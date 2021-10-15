Нижний Новгород, 15 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Суд признал виновным в посредничестве во взяточничестве бывшего руководителя структурного подразделения «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета сегодня, 15 октября.

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Гособвинению удалось доказать, что в 2020 году он получил в качестве взятки 200 тысяч рублей и электронную технику стоимостью более 400 тысяч рублей в качестве благодарности от фирмы-поставщика оборудования, которой после этого не пришлось выплачивать свыше 1,2 млн рублей неустойки за срыв контракта.

Затем подсудимый передал это «вознаграждение» гендиректору нижегородского ООО «Газпром трансгаз».

В итоге судебный орган приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком длительностью в три года, а также штрафу в размере 1,8 млн рублей.