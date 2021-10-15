Бишкек, 15 октября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. В Бишкеке на линию выходят только 90 из 210 автобусов, недавно завезенных в столицу Киргизии из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации сегодня, 15 октября.

KK70088 Бишкек

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Чиновники сложившуюся ситуацию объясняют острой нехваткой квалифицированных водителей, которые могли бы безопасно и комфортно перевозить горожан.

В мэрии отмечают, что эти автобусы принадлежат частной фирме, а не Бишкекскому муниципальному автотранспортному предприятию, и потому долги последнего за поставки топлива не влияют на ситуацию с новыми автобусами.

ИА REGNUM напоминает, ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиевзаявил на пресс-конференции о том, что в столице Киргизии автобусы могут не выйти на линию из-за того, что муниципальное автотранспортное предприятие задолжало «Газпрому» 18 млн сомов (15,4 млн рублей).

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