Бишкек, 15 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение о назначении Алтынбека Абдувапова на должность председателя государственной налоговой службы. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-центр ГНС.

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Отметим, что его предшественник Илияз Иманбетов покинул пост главы налогового ведомства в связи с переходом на другую работу — недавно его назначили на пост первого заместителя министра финансов.

Справка ИА REGNUM: Абдувапов Алтынбек Каныбекович родился 1 января 1976 года в городе Оше Киргизской ССР.

В 1998 году окончил Киргизский технологический университет, а в 2007 году — юридический факультет Киргизского национального университета.

С 2009 по 2011 годы — завотделом, замначальника и начальник управления министерства экономического развития и торговли, а также начальник управления госинспекции по метрологическому надзору.

В 2011 году — советник министра экономического развития.

С 2011 по 2021 годы — начальник управления налоговых проверок налоговой службы.

С июня 2021 года по настоящее время — заместитель председателя налоговой службы Киргизии.