Монреаль, Канада, 15 октября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. В сервисе Steam появилась страница будущей игры Gotham Knights. Информация была опубликована 16 октября на сайте и в приложении платформы.

Бэтмен

Студия Warner Bros. Games Montreal, занимающаяся разработкой игры, опубликовала несколько новых скриншотов с героями Gotham Knights. Пока компания не назвала дату релиза игры, ранее она сообщила, что решила отложить его на 2022 год.

Напомним, в Gotham Knights геймерам предложат управлять действиями супергероев Бэтгёрл, Найтвинга, Красного колпака и Робина. Персонажам придётся наводить порядок на улицах Готэма после смерти Бэтмена.