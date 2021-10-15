Хартфорд, США, 15 октября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил 15 октября во время выступления в американском штате Коннектикут, что выяснял, как себя чувствует 42-й президент страны Билл Клинтон, который лежит в больнице в штате Калифорния.

(сс) Kate Wellington Билл Клинтон

Байден «Я созванивался. Кажется, он, дай бог, чувствует себя хорошо».

Он пояснил, что непосредственно с самим Клинтоном пока не созванивался, но собирается это сделать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три дня назад, 12 октября, Клинтон попал в больницу из-за инфекции мочевыводящих путей. Инфекция попала в кровь, потребовалась помощь врачей. Сегодня, 15 октября, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что Байден планирует звонить Клинтону.