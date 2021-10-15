Любляна, 16 октября, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Западу потребовалось создать новый очаг напряженности между Россией и Европой, когда существование НАТО оказалось под угрозой, и он использовал крымский вопрос. Такое мнение высказал в письме, опубликованном на страницах словенского издания «Дело», экс-министр обороны Словении Тит Турншек.

Крым

На страницах одного из крупнейших информационных издании Словении с конца августа ведется общественная дискуссия о статусе российского полуострова Крым, вызванная участием президента Словении Борута Пахора в заседании так называемой Крымской платформы в Киеве.

В своем ответе на обращения других читателей издания от 2 октября Турншек опровергает излюбленный киевскими властями тезис о том, что референдум 2014 года проводился на оккупированной территории, так как в момент его проведения Крым все еще находился под властью Киева.

Также Турншек напомнил, что в соответствии с соглашениями, подписанными между Москвой и Киевом, Черноморский флот России остался на военно-морской базе в Севастополе даже после обретения Украиной независимости.

«В документах также указывалось, что на военно-морской базе остаются артиллерийские системы 24 калибра, 132 бронетранспортера и 22 самолета. Этот контракт был продлен Украиной и Россией в 2010 году и должен был действовать по 2042 год», — отметил Турншек.

«27 февраля, когда крымский парламент проводил свои заседания и решал вопрос о назначении и содержании референдума, в Крыму появились солдаты в форме без опознавательных знаков, которые защищали парламент. Позже на важных маршрутах были созданы блокпосты, а аэропорт в Симферополе был взят под контроль. Кто были эти солдаты, неизвестно. Некоторые предполагают, и я так думаю, что это была сформированная крымская армия. Целью этих людей было защитить полуостров от вторжения украинской армии, как это произошло позже в Луганске и Донецке, где до сих пор идет гражданская война», — предположил Тит Турншек.

Напомним, что Тит Турншек был министром обороны Словении с 1997 по 1998 год. После этого он работал послом Словении в Китае. С 2012 по 2019 год Турншек являлся председателем Союза организаций ветеранов за идеалы народно-освободительной борьбы Республики Словения — самой большой ветеранской организации Словении.