Нарьян-Мар, 15 октября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе вакцинацию от ковида прошли 50% взрослого населения. Темпы иммунизации в окружной управлении Роспотребнадзора считают недостаточными.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

По словам заместителя руководителя Управления Светланы Брылевой, ежедневно в регионе регистрируется от 10 до 16 заболевших. На 100 тысяч населения показатель по заболеваемости коронавирусом на территории округа составляет 31,6. При этом на территории Российской Федерации средний показатель составляет 21 на 100 тысяч населения.

«На территории страны уже регистрируются очаги гриппа, преобладает штамм H3N2. Мы понимаем, что наложение этих инфекций может привести к тяжёлым последствиям. Чтобы этого избежать, мы должны создать коллективный иммунитет и стараться максимально соблюдать все профилактические меры, в частности, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены, проводить дезинфекцию, утренние фильтры в детских садах и школах», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки от ковида скончались 999 человек.