Прага, , 22:21 — REGNUM Если к 8 ноября 2021 года президент Чехии Милош Земан не вернётся к исполнению своих обязанностей, его могут временно освободить от президентских полномочий, что не означает его смещения с поста главы государства.

Президент Чехии Милош Земан

Как сообщил 15 октября журналистам председатель чешского сената Милош Выстрчил, если после 8 ноября Земан не вернётся к работе, которую он пока оставил из-за серьёзной болезни, тогда возможно введение в действие положения о делегировании компетенции президента.

Вопрос о делегировании полномочий будет поставлен на голосование в обеих палатах чешского парламенте, и, если больше половины депутатов и сенаторов поддержат это решение, Земана на время лишат полномочий президента. Его олномочия временно возложат на действующих премьер-министра и спикера палаты депутатов.

Глава палаты депутатов (нижняя палата парламента) должен будет назначить премьер-министра. Добавим, что полномочия действующего главы правительства Андрея Бабиша истекут через месяц. К настоящему времени не решён вопрос, кто будет формировать правительство.

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