Вологда, 15 октября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. В Вологодской области подавляющее большинство госпитализированных с ковидом не успели сделать прививку от инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Ковид-госпиталь

«Из 1739 пациентов, которые на сегодняшний день проходят лечение в моногоспиталях, 86% не вакцинировались. Это наглядно показывает, что у привитых болезнь протекает не так тяжело, они реже попадают в моногоспиталь. Эти пациенты сегодня открыто говорят, что противниками вакцинации не являются, но уже поздно. Процент заболевших среди вакцинированных в четыре раза меньше, чем среди непривитых», — заявил замгубернатора Антон Кольцов.

Количество госпитализаций в регионе выросло по сравнению с прошлым годом в 3,6 раза, сейчас моногоспитали заполнены на 87,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России от ковида скончались 999 человек.