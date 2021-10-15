Пыть-Ях, Югра, 15 октября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

ДТП

По предварительным данным, 14 октября 2021 года в городе Пыть-Яхе около 20:00 по местному времени на перекрёстке улиц Святослава Федорова и Магистральной произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал сотрудник полиции на личном автомобиле. После столкновения двух автомобилей несколько граждан окружили машину полицейского и требовали от него покинуть салон.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Следователи допрашивают участников происшествия, проверяют действия каждого из них в отношении сотрудника полиции.