Архангельск, 15 октября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. В Архангельской области расширили список категорий граждан, которым в обязательном порядке необходимо пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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В список включили: работников организаций транспорта, работников организаций сферы предоставления услуг, а также сотрудников организаций, работающих вахтовым способом и госслужащих.

Напомним, ранее в Архангельской области была введена обязательная вакцинация для работников образования, медицинских работников, работников соцобслуживания, работников общепита, членов экипажей рыбопромысловых судов, государственных и муниципальных служащих, лиц, проживающих в организациях соцобслуживания, студентов техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области вырос спрос на вакцинацию после введения QR-кодов.