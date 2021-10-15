Ярославль, 15 октября 2021, 22:07 — REGNUM Правительство Ярославской области ушло в отставку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление массовых коммуникаций регионального правительства.
Там уточнили, что это стандартная процедура, связанная с отставкой главы региона.
Кто продолжит работу в новом составе, решит врио губернатора области. Ранее Михаил Евраев обещал принять решения после личных встреч с чиновниками команды Дмитрия Миронова.
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