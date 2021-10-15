Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области. Он признан виновным в организации незаконной миграции, получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 15 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблемы миграции

Установлено, что в период с января по апрель 2019 года оборотень в погонах действовал в составе преступной группы. За взятки он организовал незаконное пребывание иностранцев на территории России путём заполнения фиктивных анкет. Таким образом, мигранты становились кандидатами на получение разрешения на временное проживание в России.

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 18 млн рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.