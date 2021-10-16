16 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 23:59 — REGNUM Заявление официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Ивана Филипоненко о том, что ЛНР полностью прекратила взаимодействие с киевской стороной в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) после того, как Киев пленил представителя структуры, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 октября в социальной сети Facebook.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну это, мягко скажем, не первый ополченец, которого Киев выкрал. Просто в этот раз ВСУ перешли границу», — пишет Василий Т.

Многие пользователи указывают, что это не первый похищенный Киевом человек из Донбасса.

«Это уже не первый раз. Многие, кого выкрали, уже не расскажут ничего. Люди просто исчезали. А военнослужащих в мешках отдавали и как-то без особых условий, потерь нет. Это война — самый настоящий ад. Ужас, боль и смерть. Всё что мы видим — это видимость мира. Люди продолжают страдать и умирать в Донбассе», — указывает Михаил И.

Украинский военный. Донбасс Ngu.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные действия Украины являются проявлением враждебности и не позволяют продолжать диалог по урегулированию конфликта.

«Да и не надо было контактировать с этим Киевом напрямую. Какие могут быть контакты с государством-террористом? Им на своих-то, мягко говоря, наплевать, а уж на официальных представителей Луганска тем более. Таких «подвохов» стоило ожидать. Страшно теперь за похищенного. Боюсь, Киев его уже просто так не отдаст», — предполагает Anna S.

Часть людей считает, что взаимодействие с Киевом оказалось дороже для ЛНР и ДНР.

«Ну правильно поступили. Вот только это надо было делать до того, как выкрали человека. В Киеве сидят фашисты. С ними говорить не о чем», — поделился своим мнением Пётр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что похищение человека вносит серьёзный ущерб в достигнутое урегулирование конфликта в Донбассе и ведёт к обострению ситуации в регионе.

«Киев явно готовится к какому-то серьёзному обострению, раз решается на такие преступления. Ему не нужен диалог ни с Донецком, ни с Луганском. Ему нужна война, потому что главарь Украины совсем свой рейтинг потерял. Может ведь и власть таким образом потерять! Срочно нужна война, смерти и хаос», — отмечает Евгений Р.

Украинский силовик President.gov.ua

Нашлись и те, кто убеждены, что Украина готовится к броску на Донбасс, потому что чувствует свою скорую кончину.

«Близится решающая битва. Такие похищения, которые ставят крест на процессе переговоров по Донбассу, говорят об этом. Если бы Украина хотела мира, то она бы не стала этого делать, но мы видим, что Кремль дал Киеву от ворот поворот, США и Европа открещиваются от Зеленского, даже ближайшие прибалты сидят на заднице ровно, дожидаясь момента, как бы оттяпать западную часть Украины. Кроме того, газ на Украине стремительно заканчивается и на горизонте маячит экономическая катастрофа. Поэтому последний шанс для рывка Киева на восток наступил. Он от него не откажется», — считает Иван Г.

Напомним, 15 октября официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил журналистам о том, что ЛНР полностью прекратила взаимодействие с киевской стороной в СЦКК после того, как Киев пленил представителя структуры.