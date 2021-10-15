Владикавказ, 15 октября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. В колонии № 1 города Владикавказа произошли беспорядки, сообщает 15 октября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.

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По утверждению агентства, в ходе беспорядков есть пострадавшие.

Уточняется, что беспорядки начались из-за нежелания нескольких заключенных соблюдать требования установленного внутреннего режима.

Зачинщики беспорядков заблокированы, в данный момент проводятся спецмероприятия по восстановлению порядка.

Информация уточняется.